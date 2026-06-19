「もののけ姫」の4K UHD＋ブルーレイセット 6月24日に発売される「もののけ姫」の4K UHD＋ブルーレイセット(品番：WDUG-1196)。2025年3⽉に北⽶で、続いて同年10⽉からは⽇本国内でもIMAX劇場上映され⼤ヒットを記録した「もののけ姫」の4Kデジタルリマスター版を収録したものとなっている。 今回、4Kデジタルリマスターにあたってどのような工夫がされたのか、スタ