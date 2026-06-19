中国のニュースサイト・観察者網に17日、「中国の移民政策は世界で最も厳しいのになぜ多くの人が懸念を抱いているのか」との文章が掲載された。中国では近年、外国人移民が大量に流入してくるのではないかとの懸念が出ている。文章は、「一般の中国人は外国からの移民と接する機会がほとんどない。なぜなら、その数が非常に少ないからだ。大都市では外国人を見かけることもあるが、その多くは移民ではない。国際的な基準では、永住