2026年6月17日、北京日報系のメディア・長安街知事は、中国政府が若者の間で「ハイになる電子たばこ」として乱用されているチレタミンなど16種類の物質を新たに規制対象に加えたと報じた。記事は、国家禁毒委員会弁公室の単葉驊（ダン・イエホア）副主任が、2025年以降のモニタリングで乱用の深刻化が確認されたチレタミンなど16種類の物質を「非薬用麻薬・精神薬物目録」に追加すると発表したことを紹介。今回の追加により