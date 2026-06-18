ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、6月18日の放送に元・日刊スポーツ編集局長でジャーナリストの久保勇人が出演。「政治家に任せっぱなしにしない、スイスの国民投票」をテーマに、国民投票を重んじるスイスの制度について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解