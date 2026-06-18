舘ひろし（76）が主演を務めた映画『免許返納!?』。70歳の映画スター・南条弘が、“免許返納騒動”に巻き込まれながらも、己のプライドと夢を懸けて奔走する姿を描く。そんな南条のライバル俳優の息子・来宮亮を演じたのが、黒川想矢（16）だ。映画『国宝』で主人公の少年時代を演じ高い評価を得るなど、若手実力派として注目を集める黒川。舘とは5年前の共演をきっかけに、現在は同じ事務所に所属している。演じた南条について、