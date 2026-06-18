なすのおいしさを存分に味わえる、食べ応え満点のひと皿。鶏もも肉から出たうまみたっぷりの脂をなすが吸い込み、じゅわっとジューシーに仕上がります。粒マスタードの軽やかな酸味がきいた和風ソースも相性抜群。ご飯が進むおかずです。『なすと鶏もも肉のステーキ』のレシピ材料（2人分）なす……3個（約240g）鶏もも肉……1枚（約250g）ミニトマト……10個にんにく……1かけ（約10g）塩……小さじ1/4こしょう……少々〈粒マスタ