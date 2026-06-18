なす3個×鶏もも肉で！うまみが凄すぎて箸が止まらん『なすと鶏もも肉のステーキ』

なすのおいしさを存分に味わえる、食べ応え満点のひと皿。鶏もも肉から出たうまみたっぷりの脂をなすが吸い込み、じゅわっとジューシーに仕上がります。粒マスタードの軽やかな酸味がきいた和風ソースも相性抜群。ご飯が進むおかずです。

『なすと鶏もも肉のステーキ』のレシピ

材料（2人分）

なす……3個（約240g）

鶏もも肉……1枚（約250g）

ミニトマト……10個

にんにく……1かけ（約10g）

塩……小さじ1/4

こしょう……少々

〈粒マスタードだれ〉

粒マスタード……小さじ1

しょうゆ、みりん……各大さじ1

酒……大さじ2

オリーブオイル……大さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

なすはへたを切り、縦半分に切る。切り口に斜め1.5cm間隔の格子状の切り込みを入れる。ミニトマトはへたを取る。にんにくは包丁の腹でつぶす。鶏肉は余分な脂肪を取り除いて半分に切り、塩、こしょうをふる。粒マスタードだれの材料は混ぜる。

（2）鶏肉を焼く

フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れ、弱火にかける。香りが出てきたら強めの中火にし、鶏肉を皮目を下にして並べ入れる。木べらで押さえながら3分ほど焼き、充分に脂が出て、こんがりと焼き色がついたら上下を返す。

（3）なすを加えて焼き、仕上げる

あいているところになすを皮目を下にして入れる。2分ほど焼き、上下を返して鶏肉の脂を吸わせるように2分ほど焼く。ミニトマトを加えてさっと炒め合わせ、粒マスタードだれを加えて全体にからめる。

こんがり焼いた鶏もも肉となすの組み合わせは、間違いのないおいしさ。粒マスタードのほどよい酸味が全体を引き締め、最後まで飽きずに楽しめます。ミニトマトをつぶしながらソースと合わせて食べれば、また違った味わいが楽しめますよ。

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）