なす3個×鶏もも肉で！うまみが凄すぎて箸が止まらん『なすと鶏もも肉のステーキ』
なすのおいしさを存分に味わえる、食べ応え満点のひと皿。鶏もも肉から出たうまみたっぷりの脂をなすが吸い込み、じゅわっとジューシーに仕上がります。粒マスタードの軽やかな酸味がきいた和風ソースも相性抜群。ご飯が進むおかずです。
『なすと鶏もも肉のステーキ』のレシピ
材料（2人分）
なす……3個（約240g）
鶏もも肉……1枚（約250g）
ミニトマト……10個
にんにく……1かけ（約10g）
塩……小さじ1/4
こしょう……少々
〈粒マスタードだれ〉
粒マスタード……小さじ1
しょうゆ、みりん……各大さじ1
酒……大さじ2
オリーブオイル……大さじ1
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
なすはへたを切り、縦半分に切る。切り口に斜め1.5cm間隔の格子状の切り込みを入れる。ミニトマトはへたを取る。にんにくは包丁の腹でつぶす。鶏肉は余分な脂肪を取り除いて半分に切り、塩、こしょうをふる。粒マスタードだれの材料は混ぜる。
（2）鶏肉を焼く
フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れ、弱火にかける。香りが出てきたら強めの中火にし、鶏肉を皮目を下にして並べ入れる。木べらで押さえながら3分ほど焼き、充分に脂が出て、こんがりと焼き色がついたら上下を返す。
（3）なすを加えて焼き、仕上げる
あいているところになすを皮目を下にして入れる。2分ほど焼き、上下を返して鶏肉の脂を吸わせるように2分ほど焼く。ミニトマトを加えてさっと炒め合わせ、粒マスタードだれを加えて全体にからめる。
こんがり焼いた鶏もも肉となすの組み合わせは、間違いのないおいしさ。粒マスタードのほどよい酸味が全体を引き締め、最後まで飽きずに楽しめます。ミニトマトをつぶしながらソースと合わせて食べれば、また違った味わいが楽しめますよ。
出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）