70歳の映画スターが免許返納をめぐる大騒動に巻き込まれていく姿を描いたコメディー『免許返納!?』が、6月19日から全国公開される。本作で、『免許がない！』（94）で演じた役と同名の俳優・南条弘をコミカルに演じた舘ひろしと、南条に振り回されるマネジャーの川奈舞を演じた西野七瀬に話を聞いた。−今回は、脚本の段階から関わったというお話もありました。舘素晴らしい脚本だったんですけど、過去と現代が入り乱れている