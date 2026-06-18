日本オーディオ協会は、国内最大級のオーディオとホームシアターのイベント「OTOTEN2026」を、東京国際フォーラムで、2026年6月19日(金)〜6月21日(日)の3日間開催します。 「OTOTEN2026」は国内外の79社・団体が出展し、オーディオ、ホームシアター、イヤホン・ヘッドホン、カーオーディオ、音楽配信サービスなど多彩な音の楽しみ方を提案。 日本初披露となる製品の公開や最新技術、開発者による解説イベント、アンバサ