■「都会ではない――」 観光地として厳しい声 天文館のアーケードについて。屋根が一部ないため雨に濡れてしまう所があります。エブリィは、この場所について3年前に特集しました。17日、鹿児島市議会で初めて取り上げられ、議員が質しました。鹿児島市の返答はどうだったのでしょうか？鹿児島市議会の個人質疑。天文館のアーケードの屋根が一部ないことについて市議が質問しました。（