JR東海とJR西日本は2026年10月1日より、東海道・山陽新幹線にグリーン車を超える最上位クラス「Supreme Class（スプリームクラス）」を導入します。2003年以来23年ぶりとなる「新幹線個室」の復活は、ビジネスや特別な旅行の移動時間を劇的に変えるプライベート空間の誕生を意味します。本記事では、国内初の電子錠システムや世界初の専用Wi-Fiなど、これまでにない贅沢な設備と気になる価格、7月に開催される先行体験乗車の応募方