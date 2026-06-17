JR東海とJR西日本は2026年10月1日より、東海道・山陽新幹線にグリーン車を超える最上位クラス「Supreme Class（スプリームクラス）」を導入します。2003年以来23年ぶりとなる「新幹線個室」の復活は、ビジネスや特別な旅行の移動時間を劇的に変えるプライベート空間の誕生を意味します。本記事では、国内初の電子錠システムや世界初の専用Wi-Fiなど、これまでにない贅沢な設備と気になる価格、7月に開催される先行体験乗車の応募方法まで、発表になった「スプリームクラス」の最新情報を分かりやすく解説します。

グリーン車を超える贅沢！最上位「スプリームクラス」とは

JR東海とJR西日本は、多様化する利用者のニーズに応えるため、東海道・山陽新幹線（東京〜博多）のN700S（16両編成）に、グリーン車を上回る最高級クラス「Supreme Class（スプリームクラス）」の順次導入を発表しました。サービス開始日は、2026年10月1日（木）で、初列車は「のぞみ1号」（東京6:00発）を予定しています。

「Supreme Class」（スプリームクラス）の全体像（画像：JR東海）

この新クラスには、完全個室タイプの「Cabin（キャビン）」と、半個室タイプの「Seat（シート）」の2種類が用意されています。

「Cabin」は2026年10月1日からサービスを開始し、ネット予約サービス（エクスプレス予約・スマートEX）にて2026年9月15日（火）5:30から発売されます。

世界初・国内初の先進設備！個室「Cabin」の極上空間

2026年10月にデビューする個室タイプ「Cabin」は、7号車と10号車の業務用スペースを活用して設置されます。

Supreme Class Cabin（7号車・１~２人用）（提供：JR東海）

7号車は1編成1室で2名利用も可能（ソファ付き）、10号車は1編成1室で1名利用となっています。

Supreme Class Cabinの設置場所（画像：JR東海）

個室の鍵はICカードやQRコードで

室内は、プライベート感とセキュリティを確保するため、鍵（電子錠）付きの扉が設けられています。この電子錠はネット予約サービスと連携しており、乗車時に使用する交通系ICカードやQRコードで解錠できる仕組みで、鉄道車両としては国内初の試みです。

1編成で1室のみの「Supreme Class Cabin 10号車・1人用」（画像：JR東海）

半個室タイプのSupreme Class Seat

一方、半個室タイプの「Seat」は2027年度中にサービスが開始される予定です。「Seat」は、10号車東京寄りのグリーン車座席5列分のスペースに新たに6席が設置されます。

Supreme Class Seatの設置場所（画像：JR東海）

周囲からの視線が気にならないような大型バックシェルタイプの座席で、転換することで向かい合わせてのご利用が可能になるという仕様です。

半個室タイプの「Supreme Class Seat（対面）」

実際の「Supreme Class Seat」の座席は、車内の通路との間を仕切る壁が設置されるということになるようです。この半個室は、最高の品質とサービスを提供する空間として、大きな注目を集めるでしょう。

半個室の「Supreme Class Seat」と通路（画像：JR東海）

快適なシートに専用Wi-Fi環境、シートスピーカーを導入！

Supreme Classには、体格の違いに合わせ背もたれ腰部の形状調整が可能な電動ランバーサポートが付いたシートが使用されています。また大型テーブルが設置されています。

快適性を高めたシートを採用（画像：JR東海）

5G対応の透明ガラスアンテナを用いた専用Wi-Fi環境（鉄道車両として世界初）や、周囲への音漏れを防止しつつお持ちのデバイスとBluetooth接続できるシートスピーカー（公共交通機関として国内初）を搭載。

専用タブレットで照明・空調・放送などを個別調整できるほか、無料のウェルカムサービスでお飲み物やお菓子が提供され、「のぞみ」「ひかり」では限定商品のモバイルオーダー（有料）も可能です。沿線の伝統工芸品（美濃焼や博多織など）を用いたしつらえも施され、まさに走るファーストクラスといえる極上の移動空間が実現します。

専用Wi-Fi、シートスピーカーのイメージ（画像：JR東海）

新幹線の個室復活で移動はどう変わる？

今回の「スプリームクラス」の導入、特に個室「Cabin」の登場により、東海道・山陽新幹線での移動スタイルは大きく変化するでしょう。23年ぶりとなる個室の復活は、単に「豪華な席が増えた」というだけではなく、移動時間を「完全なプライベート空間」または「最高効率のモバイルオフィス」として完全に占有できることを意味します。

特に、機密性の高いビジネス会話やWeb会議を車内で行いたいエグゼクティブ層にとっては、周囲を気にせず仕事に没頭できる強力なツールとなります。また、2名利用が可能な7号車の個室は、シニア層の特別な記念日旅行や、小さなお子様連れで周囲に気兼ねなく移動したいファミリー層にとっても、新しい旅の選択肢となるはずです。東京〜新大阪間で片道4万円〜6万円台という価格は決して安くありませんが、移動時間そのものを特別な体験や贅沢な休息、あるいは高付加価値なビジネス時間に変えられると考えれば、十分に選ぶ価値のある選択肢になるのではないでしょうか。

気になる「Supreme Class」の価格設定と運行本数

「Supreme Class Cabin」の発売価格（大人片道1名・「のぞみ」通常期・EX予約の場合）は、東京〜名古屋間が7号車46,840円、10号車32,440円。東京〜新大阪間が7号車60,500円、10号車42,100円。東京〜博多間が7号車90,220円、10号車63,620円などとなっています。グリーン車の発売価格を念頭に、その設備に見合ったプレミアムな価格設定となっています。

Supreme Class Cabin の発売価格（画像：JR東海）

「Supreme Class Seat」 の発売価格に関しては、今後別途で発表される予定です。

サービス開始当初の1日あたりの運行本数は、定期列車を中心に1日上下計で12本（のぞみ8本、ひかり2本、こだま2本）の固定運用からスタートします。その後は編成数を順次増やしていく計画で、開始当初の8編成から、2026年度末には15編成（1日約30本）、2027年度末には31編成（1日約65本）、長期的には2028年度末に38編成へと拡大される見込みです。

【Supreme Class サービス概要】

設備名称：Supreme Class（スプリームクラス）

個室タイプ：「Cabin（キャビン）」（7号車・10号車に各1室）

半個室タイプ：「Seat（シート）」（10号車に6席 ※2027年度中開始予定）

サービス開始日：2026年10月1日（木） ※初列車は「のぞみ1号」（東京6:00発）予定

発売開始日：2026年9月15日（火）5:30（乗車日1カ月前の5:30から購入可能）

発売箇所：ネット予約サービス「エクスプレス予約」「スマートEX」限定（チケットレス商品、きっぷでの受け取り不可。LINEからEXの設定はなし）

運転区間：東海道・山陽新幹線（東京〜博多）

設置列車：N700S（16両編成）に順次導入

※無料のウェルカムサービスとして、飲み物と、沿線にゆかりのあるお菓子などが提供されます。

無料のウェルカムサービスのイメージ（画像：JR東海）

7/25-26で先行体験乗車イベントも開催！

サービス開始に先駆け、無料の体験乗車（交代制・1名約30分）が実施されます。７月25日（土）と26日（日）の設定ですので、いち早く体験を希望すする方は専用応募フォームにて確認の上、応募してみてはいかがでしょうか。

実施日：2026年7月25日（土）・26日（日）

運行区間・回数：東京〜新大阪間、2日間合計4回（各回6名、計24名）

応募期間：2026年6月17日（水）15:00 〜 6月30日（火）23:59

応募方法：専用応募フォームより申し込み（抽選、当選者のみ7月上旬にメール通知）

東海道・山陽新幹線に誕生する最上位クラス「Supreme Class」。これまでの移動の常識を覆すような、贅沢で快適な個室空間の旅が今から待ち遠しいですね。まずは7月の体験乗車に応募して、ひと足先にその魅力を体感してみてはいかがでしょうか。

（画像提供：JR東海、PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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