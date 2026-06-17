一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編〜Blessed collection〜」の発売が発表され、ファンの間で話題となっています。一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編〜Blessed collection〜」今回一番くじに登場するのは、カードキャプターさくらの「クリアカード編」。第一報で発表されたA賞は、「クリアカード編」のオープニング衣装を身にまとったさくらのフィギュアとなっています。A賞 木之本桜