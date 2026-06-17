6月16日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、京都の八幡市長が産休を取る件について取り上げた。 番組ではまず毎日新聞の記事を紹介。 京都府八幡市の川田翔子市長が、産休期間を取得する。 現職女性市長の産休取得は初とみられており、産休期間中は副市長が職務を代理でおこなう。 小島アナ「市長には産休の規定がなかったと。職員用の規定を特別に使って今回休むそうです。毎日新聞の記事も書いている