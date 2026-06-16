【真紅 キャストドール 2026リニューアル】 近日詳細公開予定 DOLKは、TVアニメ「ローゼンメイデン」より「真紅」のキャストドールを再販することを発表した。 本商品はTVアニメ「ローゼンメイデン」より第5ドール「真紅」をキャストドールで表現したもの。リニューアルモデルはスキンカラーを新色「ホワイトピーチスキン」へと