【真紅 キャストドール 2026リニューアル】 近日詳細公開予定

DOLKは、TVアニメ「ローゼンメイデン」より「真紅」のキャストドールを再販することを発表した。

本商品はTVアニメ「ローゼンメイデン」より第5ドール「真紅」をキャストドールで表現したもの。リニューアルモデルはスキンカラーを新色「ホワイトピーチスキン」へとモデルチェンジしている。

さらに、ドレスやヘアアクセサリーの仕様も見直し、フリルや装飾のボリューム感を高めることで、より華やかで存在感あふれる仕上がりを実現。また、ドレスの胸元を彩る薔薇の装飾にはブラックカラーが採用されている。

詳細は近日公開を予定している。

(C)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会 (C)DOLK