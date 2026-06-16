TVアニメ「ローゼンメイデン」より第5ドール「真紅」のキャストドールが再販決定新色のホワイトピーチスキンを採用したリニューアルモデル
【真紅 キャストドール 2026リニューアル】 近日詳細公開予定
DOLKは、TVアニメ「ローゼンメイデン」より「真紅」のキャストドールを再販することを発表した。
本商品はTVアニメ「ローゼンメイデン」より第5ドール「真紅」をキャストドールで表現したもの。リニューアルモデルはスキンカラーを新色「ホワイトピーチスキン」へとモデルチェンジしている。
さらに、ドレスやヘアアクセサリーの仕様も見直し、フリルや装飾のボリューム感を高めることで、より華やかで存在感あふれる仕上がりを実現。また、ドレスの胸元を彩る薔薇の装飾にはブラックカラーが採用されている。
詳細は近日公開を予定している。
【予告】- DOLK (@DOLKSTATION) June 15, 2026
TVアニメ『ローゼンメイデン』より第5ドール「真紅」のキャストドールが、新色ホワイトピーチスキンになって再販決定！https://t.co/B94YvoUSdn
初回販売から5年。新たなスキンカラーとドレスが、真紅の高貴な佇まいをより生き生きと際立たせます。
詳細は、近日公開の続報をお楽しみに！ pic.twitter.com/LUNsZ9alNk
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