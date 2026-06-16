昨年Vのエイジェックユースは開幕戦でLSレディースと対戦全日本女子野球連盟は16日、神奈川県秦野市の中栄信金スタジアム秦野で開催される「第12回全国女子中学生硬式野球選手権大会」（7月25日〜30日）の組み合わせを発表した。全日本女子野球連盟、ボーイズリーグ、ヤングリーグ、リトルシニアの各団体から選抜された全19チームが出場する。中学生世代の女子硬式野球チームが全国から集結し、日本一を争う国内最高峰の大会。