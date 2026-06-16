上坂すみれがInstagramを更新。声優・井澤詩織とのトークイベント“夜の部”で着用した衣装のオフショットを複数枚公開した。 参考：上坂すみれ、“10年前の写真”大放出甘ロリやエプロン姿が「めっちゃかわいい」 今回公開されたのは、ナース帽にレッドのゴシック調ワンピースを合わせたコスチューム姿。指さしやネコのような仕草など、表情豊かなカットが並び、メイド服姿の井澤との2ショットで