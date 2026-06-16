上坂すみれがInstagramを更新。声優・井澤詩織とのトークイベント“夜の部”で着用した衣装のオフショットを複数枚公開した。

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今回公開されたのは、ナース帽にレッドのゴシック調ワンピースを合わせたコスチューム姿。指さしやネコのような仕草など、表情豊かなカットが並び、メイド服姿の井澤との2ショットでは寄り添うように肩を抱き合う場面も収められている。上坂はこの衣装が井澤（しーたむ）の私物であることを明かし、「さっすがぁ」とそのセンスを称賛。

2人は声優事務所・ボイスキットの所属。今回のショットは、6月12日に新宿・ロフトプラスワンで開催されたトークショー「リテイクなんて知りません！」Vol.1でのものとみられる。井澤は『チェンソーマン』ポチタ役や『メイドインアビス』ナナチ役などで知られ、上坂の冠番組『おまえがねるまで』にゲスト出演するなど、かねてより親交がある。

上坂は2026年、劇場版『機動警察パトレイバー EZY』への出演に加え、放送中のTVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』に葉桜瑠璃役で出演中。投稿の結びでは、不安定な天候を気遣いながら「自分の心と身体をいたわって」とフォロワーへのねぎらいの言葉も添え、いつもどおりのやわらかな筆致で一週間の始まりを送り出した。（文＝リアルサウンド編集部）