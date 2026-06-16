コンラッド東京は、「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー ラ・フルール」を6月16日から7月31日まで提供する。テーマはチェリーとバラで、スイーツ5種とセイボリー3種に、プレーンとチェリーの2種のスコーンを組み合わせる。バラとライチのヴェリーヌやチェリーとパッションフルーツのムース、ピスタチオケーキ バラとグリオットチェリー、和ばらとアプリコットのタルト、ココナッツムース バラ香るラズベリーのジュレをそろえ、