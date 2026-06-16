日本サッカー協会(JFA)は16日、北中米ワールドカップ日本代表のトレーニングパートナーを務めるU-19日本代表からDF藤田明日翔(川崎F U-18)がチーム事情のため離脱することを発表した。なお、藤田に代わる追加招集はない。