Ｐ・ジェリ・クラークは1971年生まれ。生誕地はニューヨークだが、すぐに両親の故郷トリニダード・トバゴへ移住。8歳でアメリカに戻ったのちは、スタテンアイランドとブルックリンを経て、12歳からはヒューストンで暮らした。テキサス州立大学サンマルコス校で学士号と修士号を、ニューヨーク州立大学ストーニー・ブルック校で博士号を取得。現在はコネチカット大学で歴史学の助教授を務めている。アカデミシャンとしては本名