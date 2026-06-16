[6.16 北中米W杯グループリーグ第1節](マイアミ)※07:00開始<出場メンバー>[サウジアラビア]先発GK 21 モハメド アル オワイスDF 4 アブドゥルイラー アル アムリDF 5 ハッサン アルタンバクチDF 12 サウード・アブドゥルハミドDF 24 モテブ アル ハルビMF 10 サーレム アルドサリMF 15 アブドゥラ アルハイバリMF 23 モハメド カンノMF 26 モハメド アブ アル シャマトFW 7 ムサブ アル ジュワイルFW 9 フェラス アル ブレ