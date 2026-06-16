サウジアラビアvsウルグアイ スタメン発表
[6.16 北中米W杯グループリーグ第1節](マイアミ)
※07:00開始
<出場メンバー>
[サウジアラビア]
先発
GK 21 モハメド アル オワイス
DF 4 アブドゥルイラー アル アムリ
DF 5 ハッサン アルタンバクチ
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 24 モテブ アル ハルビ
MF 10 サーレム アルドサリ
MF 15 アブドゥラ アルハイバリ
MF 23 モハメド カンノ
MF 26 モハメド アブ アル シャマト
FW 7 ムサブ アル ジュワイル
FW 9 フェラス アル ブレイカン
控え
GK 1 ナワフ アル アキディ
GK 22 アフメド アル カッサル
DF 2 アリ マジュラシ
DF 3 アリ ラジャミ
DF 13 ナワフ ブ ワシュル
DF 14 ハッサン カデシュ
DF 25 ジハード サクリ
MF 6 ナセル アルドサリ
MF 8 アイマン ヤフヤ
MF 16 ジヤド アル ジョハニ
MF 18 アラー アル ヘッジ
FW 11 サーレ アル シェフリ
FW 17 ハリド アル ガナム
FW 19 アブドゥラー アル ハムダン
FW 20 スルタン マンダシュ
監督
ヨルゴス ドニス
[ウルグアイ]
先発
GK 23 フェルナンド ムスレラ
DF 3 セバスティアン カセレス
DF 13 ギジェルモ ヴァレラ
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 17 マティアス・ビーニャ
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 20 マキシミリアノ・アラウホ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 21 フェデリコ・ビニャス
控え
GK 1 セルヒオ ロシェ
GK 12 サンティアゴ メレ
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 22 ホアキン ピケレス
DF 24 サンティアゴ・ブエノ
MF 7 ニコラス デラクルス
MF 11 ファクンド・ペリストリ
MF 15 エミリアーノ マルティネス
MF 25 ファン サナブリア
MF 26 ロドリゴ・サラサール
FW 14 アグスティン カノッビオ
FW 18 ブライアン ロドリゲス
FW 19 ロドリーゴ アギーレ
監督
マルセロ・ビエルサ
※07:00開始
<出場メンバー>
[サウジアラビア]
先発
GK 21 モハメド アル オワイス
DF 4 アブドゥルイラー アル アムリ
DF 5 ハッサン アルタンバクチ
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 24 モテブ アル ハルビ
MF 10 サーレム アルドサリ
MF 15 アブドゥラ アルハイバリ
MF 23 モハメド カンノ
MF 26 モハメド アブ アル シャマト
FW 9 フェラス アル ブレイカン
控え
GK 1 ナワフ アル アキディ
GK 22 アフメド アル カッサル
DF 2 アリ マジュラシ
DF 3 アリ ラジャミ
DF 13 ナワフ ブ ワシュル
DF 14 ハッサン カデシュ
DF 25 ジハード サクリ
MF 6 ナセル アルドサリ
MF 8 アイマン ヤフヤ
MF 16 ジヤド アル ジョハニ
MF 18 アラー アル ヘッジ
FW 11 サーレ アル シェフリ
FW 17 ハリド アル ガナム
FW 19 アブドゥラー アル ハムダン
FW 20 スルタン マンダシュ
監督
ヨルゴス ドニス
[ウルグアイ]
先発
GK 23 フェルナンド ムスレラ
DF 3 セバスティアン カセレス
DF 13 ギジェルモ ヴァレラ
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 17 マティアス・ビーニャ
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 20 マキシミリアノ・アラウホ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 21 フェデリコ・ビニャス
控え
GK 1 セルヒオ ロシェ
GK 12 サンティアゴ メレ
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 22 ホアキン ピケレス
DF 24 サンティアゴ・ブエノ
MF 7 ニコラス デラクルス
MF 11 ファクンド・ペリストリ
MF 15 エミリアーノ マルティネス
MF 25 ファン サナブリア
MF 26 ロドリゴ・サラサール
FW 14 アグスティン カノッビオ
FW 18 ブライアン ロドリゲス
FW 19 ロドリーゴ アギーレ
監督
マルセロ・ビエルサ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります