外出時、屋外と屋内でメガネとサングラスをかけ替えるのは意外と面倒。そんな日常の小さなストレスを減らしてくれるのが「調光レンズ」です。今回は、1本で2役をこなす便利なレンズの特徴や、使う前に知っておきたいポイントをご紹介。メガネと帽子のライフナビゲーター・里和（さとわ）さんが解説します。1本で2役！調光レンズってどんなもの？調光レンズとは、紫外線や光に反応して色が変わるレンズのこと。屋外ではサングラスの