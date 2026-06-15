夫婦関係についての著書や講演会で人気の“最強の妻”・野々村友紀子が6月7日放送の「日曜日の初耳学」に登場。妻とのコミュニケーションに悩む夫たちに、家事や育児へのかかわり方と夫婦ゲンカの対処法をテーマに授業を行った。中でも、自らも心掛けているという“夫婦円満の秘訣”に視聴者からも納得と共感の声が続々と寄せられた。■今はよくても...熟年離婚を避けるために今できること講演会を開けば連日超満員、これまでのべ7