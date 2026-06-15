夫婦関係についての著書や講演会で人気の“最強の妻”・野々村友紀子が6月7日放送の「日曜日の初耳学」に登場。妻とのコミュニケーションに悩む夫たちに、家事や育児へのかかわり方と夫婦ゲンカの対処法をテーマに授業を行った。中でも、自らも心掛けているという“夫婦円満の秘訣”に視聴者からも納得と共感の声が続々と寄せられた。

■今はよくても...熟年離婚を避けるために今できること



講演会を開けば連日超満員、これまでのべ7万人に夫婦関係について語ってきたという野々村が今回語ったのは、妻の思いが理解できないと悩む"夫"たちへのアドバイス。

生徒役として、野々村の夫・川谷修士の相方で結婚25年目の小堀裕之（2丁拳銃）、結婚13年目の山根良顕（アンガールズ）、7年目の金ちゃん（鬼越トマホーク）、6年目の本並健治、2年目の後上翔太（純烈）という面々が、夫婦円満の秘訣を知るため集まった。

「『妻がなぜ怒っているのかわからない』という質問は、講演会でもよく聞かれるんです。ここを理解せずに放っておくと夫婦間の溝はどんどん開いていって、結果、熟年離婚に行きついてしまう。それが一番怖い」と冒頭に語った野々村。講演会でも、参加者から一番相談されるお悩みが熟年離婚なのだという。

熟年離婚に至ってからでは遅い、溝が小さいうちに解消できる今、自分事としてしっかり考えてほしい、と野々村。教室で話を聞く"夫"たちからも「心配だよ」とため息交じりの声が上がり、次々と質問が飛び出した。



■「手伝ってもいい」のスタンスはダメ！



地方コンサートが多く家にいる時間が少ないという後上の質問は、「家にいる時に『何かやろうか』と言っても『いいよ、ゆっくりしてて』と言われる。『これをやってほしい』と気軽に言ってもらえるコミュニケーションをどう作ればいいかわからない」というもの。

これに野々村は「まず『手伝ってもいいよ、言ってくれたらやるよ』というスタンスはダメです」とバッサリ。「それは"愛の座布団"にあぐらをかいてふんぞり返っているようなもの。『言ってくれたら』ではなく、自分で見つけてほしい」と指摘し、洗濯機まわりやエアコンの掃除など、「妻の手が回らない、後回しにしがちな家事を夫が積極的にやるといい」とアドバイスした。

金ちゃんからの「頼まれた家事を『後でやる』と言うとすごく怒られる」というお悩みには、「家事は"俺のタイミング"でやっていいわけじゃなく、"家のタイミング"がある。主婦は就寝時間から逆算して生きてるの。そのタイミングで頼んだ家事が終わっていないと、次に響いてくる」と回答。

自著「夫が知らない家事リスト」でも紹介している211項目の「家事リスト」、85項目の「季節家事リスト」、さらには89項目の「育児リスト」も示し、妻たちがいかに大小さまざまな家事を日ごろ無駄なく効率よく回しているかを具体的に示した。

結婚24年が経つ今も夫・川谷が大好きだという野々村。だが、211項目の「家事リスト」を作った当初、川谷の分担はわずか8項目だったという。それが「今は（211項目中）ほぼ半分」と明かすと、スタジオの夫たちはびっくり。野々村は「男性って、可視化されると早い。（リストで可視化した結果）動いてくれるようになって、そこからめちゃくちゃ夫婦円満になりました。夫婦円満に一番手っ取り早いのが"家事シェア"です」としみじみ振り返った。

■夫婦円満のために"妻が「しない」3カ条"とは？



このほか、夫婦ゲンカの対処法として「謝罪の早さは気持ちの深さ」、「夫婦関係には共感・協力・共有という3つの"きょう"が大事」、"寝かしつけができない"という育児のお悩みに対して「寝かしつけは子どもの信用を勝ち取っていくもの。諦めないで、乗り越えてほしい」など、随所に名言が飛び出したこの日の講義。

中も注目を集めたのは、「"あたりまえ"の5文字を、"ありがとう"の5文字に変えてください」という夫婦円満の心構え。「家庭においても、感謝することは絶対大事。当たり前にやってもらっていることに気づいて、それをありがとうの気持ちに変えてほしい。それだけで、夫婦円満は成り立つんじゃないかな」と、日ごろの感謝をきちんと言葉にして伝えることの大切さを訴えた。

さらに野々村は、「最初は修士くんも、なかなか家事に参加できなかったです。反省すべき点がこっちにもあるんじゃないかと思って」と告白。妻たちに知ってほしい"夫が家事に参加するために妻が「しない」3カ条"も紹介した。

それは、「ダメ出ししない」、私がやった方が早いからと夫の仕事を「取り上げない」、"これくらいわかるでしょ"という「"だろう説明"をしない」の3項目。夫にしてもらって嬉しかったことを記録しておく"褒めメモ"を作る夫婦円満のアイデアも紹介し、「褒める時は何度でも。叱る時は1度だけ」の言葉で授業を締めくくった。

野々村の実体験を踏まえた"夫婦円満の秘訣"に、視聴者からも「あたりまえをありがとうに。いい言葉。胸に刻みます」「ほんとにその通り！普段思ってることを言語化してくれてスッキリした」「すごく共感したし、夫も一緒に見ていて翌日にこの話題で落ち着いて話せたのもよかった」といった共感の声が寄せられていた。

TVerでは、夫たちの疑問に答えて夫婦のミゾを解決する＜野々村友紀子の熱血授業＞を見逃し配信中。夫婦円満に効く考え方や具体的なアイデアが多数紹介されるほか、妻の尻に敷かれる男性芸能人たちの愚痴を野々村がバッサリ一刀両断する痛快論破劇の一面も...。また、スタジオではニコラス・ケイジの妻・芝田璃子が驚きのプライベートを明かしている。

（MBSテレビ「日曜日の初耳学」2026年6月7日放送より）

無料見逃し配信はTVerで2026年7月5日(日)まで

野々村友紀子の熱血授業 編！



-----------------------------------------

「日曜日の初耳学」はMBS/TBS系で毎週日曜よる10時放送。

公式HPはこちら。