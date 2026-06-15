主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月12日（金）に放送された最終回では、ヒロイン・高坂美月（桜井日奈子）に“衝撃の出来事”が起こり、美月の不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）が号泣する展開に…。（※以下、最終回のネタバレがあります）【映像】最凶不倫ペアの結末◆「夢を見せてあげてくれて、ありがとうございました」“毒母”加納彩美（筒井真理子）のも