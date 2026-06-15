最凶クズ男すら大号泣。ヒロインの“夢”が悲劇に終わった最終回に「切なかった」＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

6月12日（金）に放送された最終回では、ヒロイン・高坂美月（桜井日奈子）に“衝撃の出来事”が起こり、美月の不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）が号泣する展開に…。

（※以下、最終回のネタバレがあります）

【映像】最凶不倫ペアの結末

◆「夢を見せてあげてくれて、ありがとうございました」

“毒母”加納彩美（筒井真理子）のもとで育つなか、自身を助けてくれたケンジに恋をし、彼と結ばれるために手を尽くしてきた美月。

しかし最終回では、美月の不倫動画が炎上したことをきっかけに、ケンジの社会的立場にも影響が出てしまった。その結果、ケンジは美月を突き放す。

そして美月は、ケンジと結ばれることを諦め、夫である高坂葵（白洲迅）の保険金を奪う計画もやめることも決意するが、美月の母・彩美は保険金を狙い続け、その受取人となっていた葵たちの息子・蓮（小野晄士朗）を連れて行方をくらませた。

美月は彩美の居場所を突き止め、苦手な母と揉み合いになりながらも、なんとか蓮を逃がしてみせる。しかし、その際に階段から転落し、彼女は帰らぬ人となってしまった。

その後、葵が美月の遺体安置所にいると、そこにケンジが訪ねてきた。

ケンジが頭を下げると、葵は美月がケンジと海外に行くために用意していたパスポートを差し出し、「これ、あなたが持っていてくれませんか？ 約束してたんですよね。（美月に）夢を見せてあげてくれて、ありがとうございました。僕にはできなかったから」と告げた。

そして葵が部屋を去ると、ケンジは嗚咽を漏らしながら号泣。最後の最後に美月を突き放してしまったケンジだが、心底では彼女への情があったことを感じさせる悲痛な一幕となっていた。

“禁断の関係”を築き、散々な振る舞いをしてきたケンジだが、美月の遺体を前に号泣する姿には、SNS上で「美月のこと大切だったんじゃん…」「切なかったな…」「ちゃんと愛があったんだよな」といったコメントが寄せられていた。