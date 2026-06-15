いまや円熟期を迎えているイヤホン・ヘッドホン。これまでハイエンドだった機能も普及モデルに落とし込まれている。そんな中でも、特出した個性を持つ製品も少なくない。そこでプロが吟味した「本当に価値ある逸品」を紹介！＊＊＊イヤホン・ヘッドホンは、高音質はもちろん、ノイズキャンセリング、接続性、装着感ほか機能も充実してきた。そんな中、ゆーでぃさんが考えるコスパの基準とは。「同価格帯の中で機能が多い、