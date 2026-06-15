「どういう状況になっても落ち着いてやるべきことをやるっていうところができていた」日本代表の板倉滉がオランダ代表との試合後に取材に応じ、激戦を振り返った。先制される非常に難しい展開となったものの、最終的に2対2の引き分けに持ち込んだ一戦について、板倉は「1試合目から相当タフな試合だったなという風に思います」と語りつつ、「中の選手たちも非常に冷静に戦ってた。その結果、こう最後2対2という形になったのかな