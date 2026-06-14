約6年ぶり全面刷新で大進化した新型SUVに注目集まるアウディ ジャパンは2026年5月19日、プレミアムコンパクトSUV「Q3」およびSUVクーペ「Q3スポーツバック」をフルモデルチェンジし、同日より発売しました。Q3シリーズは2011年の初代登場以来、世界累計販売台数200万台以上を記録するアウディの主力SUVです。日本市場では2020年に登場した2代目モデル以来、約6年ぶりとなる全面刷新となり、第3世代へと進化しました。【画像】