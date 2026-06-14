約6年ぶり全面刷新で大進化した新型SUVに注目集まる

アウディ ジャパンは2026年5月19日、プレミアムコンパクトSUV「Q3」およびSUVクーペ「Q3スポーツバック」をフルモデルチェンジし、同日より発売しました。

Q3シリーズは2011年の初代登場以来、世界累計販売台数200万台以上を記録するアウディの主力SUVです。日本市場では2020年に登場した2代目モデル以来、約6年ぶりとなる全面刷新となり、第3世代へと進化しました。

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新型Q3はアウディ最新世代のデザイン言語を採用し、ワイドかつ力強いスタイリングへと進化しています。

フロントには大型の八角形シングルフレームグリルを配置し、初代クワトロを彷彿とさせる力強いブリスターフェンダーを採用。従来モデル以上にSUVらしい存在感を高めています。

ボディサイズはQ3が全長4530mm×全幅1860mm×全高1610mm、Q3スポーツバックが全長4530mm×全幅1860mm×全高1570mmです。

トヨタ「RAV4」（全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mm）に近いサイズ感でありながら全高を低く抑えたことで、プレミアムSUVらしい引き締まったプロポーションを実現しています。

また、スポーツバックはクーペSUVらしい流麗なルーフラインを採用。Cd値0.30という優れた空力性能も実現しました。

インテリアも大幅に進化しています。最大のトピックといえるのが、アウディとして初採用となるステアリングコラム式シフトセレクターです。

従来のセンターコンソールに配置されていたシフトレバーを廃止し、ステアリング右側のレバーへ機能を集約。これによりセンターコンソール周辺の収納スペースを拡大し、よりすっきりとした室内空間を実現しました。

さらに、11.9インチのバーチャルコックピットプラスと12.8インチMMIタッチディスプレイを組み合わせた「MMIパノラマディスプレイ」を採用。上級モデル譲りの先進的なコックピットを実現しました。

パワートレインは2種類を設定します。

エントリーモデルには1.5リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンにマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた前輪駆動モデルを採用。最高出力150馬力・最大トルク250Nmを発生します。

一方、上級モデルには2リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンとアウディ伝統の「quattro」四輪駆動システムを組み合わせ、最高出力204馬力・最大トルク320Nmを発揮します。

足回りにはアウディのプレミアムコンパクトSUVとして初となる2バルブ式電子制御ダンピングコントロールサスペンションを採用。快適性とスポーティな走行性能の両立を図っています。

また、2万5600個のマイクロLEDを採用したデジタルマトリクスLEDヘッドライトや、光る四輪マーク「イルミネーテッドAudi rings」など最新技術も惜しみなく投入されています。

価格（消費税込）はQ3シリーズが550万円から607万円、Q3スポーツバックシリーズが571万円から628万円です。

さらに、200台限定の「Q3スポーツバック matte edition」（778万円）や、導入特別仕様車の「launch edition」（636万円から657万円）も設定されています。

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全面刷新された新型Q3に対し、SNSなどでは多くの反響が寄せられています。

特に目立ったのは、デザインや質感の向上を評価する声です。

ネット上では「普通にカッコいい」「スタイリッシュでいいね」「質感かなり上がった」など、内外装の進化を歓迎するコメントが見られました。

また、「アウディが本気を出した感じ」「先代より魅力的になった」といった意見もあり、上級モデル譲りのインテリアや最新装備への期待も高まっているようです。先進技術についても、「ハイテク度合いがすごい」「未来感がある」といった声が寄せられています。

一方で、「ステアリングスイッチは物理ボタンが良かった」「ボディカラーが少ない」といった要望も見られました。

価格については「想定より安い」「この内容なら納得」と好意的な反応が多く、コストパフォーマンスを評価するユーザーも少なくないようです。

さらに、「乗ってみたい」「選ぶならクワトロモデルかな」といったコメントもあり、204馬力を発揮する4WDモデルへの関心の高さもうかがえます。

総じて新型Q3は、「完成度が高そう」「実車を見てみたい」など好意的な意見が目立ち、約6年ぶりの全面刷新を歓迎する声が多く集まっています。