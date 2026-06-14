元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。16歳下の妹は結婚したことを明かした。オープニングトークで、6月14日が「手羽先記念日」だということで「これを録ってるのは6月4日なんですよ。10日前ね、収録してるのは」と説明。「おそらくなんですが、俺は6月9日、つまり5日前。名古屋で手羽先を食ってるはずです、たぶん。“手羽先食おう”って予定になっているんで」と明かし