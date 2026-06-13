ジャガーをル・マン優勝へ導いたTWRが50周年モータースポーツへの興味が薄い読者でも、トム・ウォーキンショー・レーシング（TWR）は、聞き覚えがおありだろう。ル・マン24時間レースのファンなら、1998年と1990年にジャガーを優勝へ導いた、立役者だとご存知なはず。【画像】導かれたジャガーのル・マン優勝TWR 50周年イベント同社が関わったモデルたち全128枚1994年に話題を呼んだ、ボルボ850のツーリングカー・レーサーを