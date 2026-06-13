日本航空（JAL）は、羽田空港整備地区で、ランディングギア整備などを行う新工場の建設を5月19日に開始した。新工場では、現在分散しているランディングギア整備機能を集約し、自動省力化設備や日本初導入となる最先端設備を多数導入する。2027年12月末に竣工予定で、完成後は世界の航空需要に対応する次世代の中核整備拠点を目指すとしている。ランディングギアは離着陸や地上走行の際に機体を支える装備で、ギア新工場では約10年