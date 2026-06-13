音楽プロデューサーのつんく♂が12日に自身のアメブロを更新。ハワイに移住してから丸10年が経過したことを報告し、当時の写真とともに10年間を振り返った。この日、つんく♂は「記念日！ハワイに引っ越して丸10年経ちました〜。」というタイトルでブログを更新し「早い！もう10年！？」と驚きのコメント。病気で歌えなくなったことをきっかけに「『気分新たに家族で前向きに生きるきっかけにでもなれば。』そう思って、アメリカに