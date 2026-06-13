アウトウニオン1000 S（1958年）戦後初のアウトウニオン車は1957年に登場した。1000と名付けられたこのモデルは、DKW 3=6（F 89の進化形）をベースに、より大型で高出力の3気筒エンジンを搭載し、1960年代のトレンドに合わせたデザインに刷新された。【画像】革新的だったファミリーカー【アウディ100とNSU Ro80を詳しく見る】全26枚アウディが展示しているのは1000 Sモデルであり、50psのエンジンと曲面フロントガラスを備え、1