1974年ポルシェ911カレラ911シリーズの高性能版となるカレラが、1974年モデルにも用意された。ビッグバンパーでダックテールという組み合わせはこの年だけとなる。張り出したリアフェンダーは、手作業で製作された73カレラから進化し、一体のプレス加工されたものに変更された。1974年ポルシェ911カレラ ポルシェエンジンは『73カレラ』に準じたもので、最高出力は210hpで変わらない。ノーマルモデルの燃料供給