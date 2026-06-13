©ABCテレビ 周囲を海に囲まれ、1年を通じて海の幸に恵まれた島国・日本――。 この番組は、そんな日本の海を“ヒッチハイク”しながら、極上の海の幸と、豊かな海の恵みを支える人々にフォーカスを当てていく、海上ヒッチハイク漂流記バラエティ。2025年3月、2026年1月の放送で大きな反響を呼んだ『海上ヒッチハイク』。その第3弾となる『海上ヒッチハイク極上海の幸を求めて九州縦断430キロ』が、2026