サッスオーロは12日、アルベルト・アクイラーニ氏を新監督として招へいしたことを発表した。イタリアメディア『スカイスポーツ』によると、同指揮官は2年間の契約を締結したという。現在41歳のアクイラーニ監督は、現役時代にローマやリヴァプール、ユヴェントスなどでプレー。2019年に現役引退を発表するとフィオレンティーナの下部組織で指導者キャリアをスタート。2023−24シーズンはセリエBのピサで指揮を執ると、今シーズ