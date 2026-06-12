（佐々木気象予報士）「きょうの県内は気温が上がって、美馬市穴吹では30度を超え『真夏日』となりました」「これは、7月中旬並みの気温です」「さて、鳴門市では夏を思わせるような情熱的な赤い花が咲き始めています」 6月4日には咲き始めだったアメリカデイゴ、約1週間後には見ごろになりました。梅雨時に一足早く、夏を思わせるアメリカデイゴ、青い空に映える情熱的な花ですね。鳴門ウチノ海総合公園では、例年より咲