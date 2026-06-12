徳島市議会の6月定例会が6月12日に開会し、遠藤彰良市長は所信表明で、生活保護費の国庫負担金過大請求問題について謝罪しました。（徳島市・遠藤彰良 市長）「今回の件については、一定の職員が問題を認識し得る状況にありながら、長年にわたり改善が図られなかったことは事実であり、極めて重く受け止めている」「市民のみなさまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことにつきまして、市政を代表する者として深くお詫び