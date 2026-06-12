6月13日から、JR徳島駅に自動改札機が導入されます。これまで、47都道府県で唯一自動改札がなかった徳島、改札機を利用するにはどうしたらいいのか取材しました。 2026月4日、最終列車が発着したあとの深夜にJR徳島駅で行われた自動改札機の設置作業。いよいよ徳島も、47都道府県で唯一自動改札がない現状を卒業することになりました。 （宮下アナウンサー）「自動改札のない県でなくなってしまうことについて