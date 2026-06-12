世界におよそ3700種あるサトイモ科の植物を紹介した企画展が、徳島市で開かれています。徳島市の県立博物館では、世界に約150属・3700種あるサトイモ科の植物のうち、12点の標本が展示されています。こちらは、徳島で発見された「ツルギテンナンショウ」です。県の絶滅危惧種に指定されていて、花からキノコのようなにおいを発するのが特徴です。こちらは、世界最大級の花を持つ「ショクダイオオコンニャク」です。種をまいてから