板野町の農園で今、極早生のモモの収穫が始まっています。2026年は、台風の影響で枝が折れたり実が落ちたりしたものの、出来自体はよいということです。板野町川端にある日下雅裕さんのモモ農園では、広さ約60アールの畑で極早生の品種「はなよめ」や「日川白鳳」など、10種類の桃を育てています。毎年約2万5000個を収穫していて、2026年は6月3日から収穫作業が始まりました。（日ノ本園・日下雅裕 代表）「表面の色が赤いの