数十年に一度咲くといわれる「カンノンチク」が2026年、徳島市の民家で4年連続で花を咲かせました。あまりの珍しさに、近所の人も見物に訪れています。徳島市八万町に住む沢田幸雄さん83歳。庭先で見せてくれたのは…。（沢田幸雄さん）「こちらが令和5年から、連続4年咲いたカンノンチクです」「カンノンチク」は竹ではなくヤシ科の植物で、沢田さんが30年程前に鉢に植えました。育てやすい反面、開花は3、40年に一度と言われます