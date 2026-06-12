日本ホテル協会は6月12日、ブッキング・ドットコム利用者に対し、フィッシングメッセージへの注意を呼びかけている。ゴールデンウィークごろから、ブッキング・ドットコムでホテルを予約した人に対し、WhatsAppなどのメッセージアプリを通じてホテルを装ったフィッシングメッセージが届く事例が多発している。メッセージには実際の予約番号や宿泊日程が記載されており、「クレジットカード情報が確認できないため手続きをしなけれ