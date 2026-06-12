レクサスES500e｜Lexus ES500e レクサス次世代電動車ラインナップの先陣を切る新型ES ESは1989年にフラッグシップセダン「LS」とともに販売が始まり、静粛性と乗り心地、広い室内空間が世界中の多くの方々から好評を獲得。これまでに80以上の国や地域で販売されてきたレクサスの基幹モデルだ。2005年の「RX400h」発売以降、レクサスはラグジュアリー市場における電動化の先駆者として、常に優れた走行性能と環境性能の両立