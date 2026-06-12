レクサスES500e｜Lexus ES500e

レクサス次世代電動車ラインナップの先陣を切る新型ES

ESは1989年にフラッグシップセダン「LS」とともに販売が始まり、静粛性と乗り心地、広い室内空間が世界中の多くの方々から好評を獲得。これまでに80以上の国や地域で販売されてきたレクサスの基幹モデルだ。

2005年の「RX400h」発売以降、レクサスはラグジュアリー市場における電動化の先駆者として、常に優れた走行性能と環境性能の両立を追求している。レクサスはこれからも、多様な市場やユーザーのニーズに寄り添いながら、HEV（ハイブリッド）、PHEV（プラグインハイブリッド）、BEV（バッテリーEV）などの電動車の普及を通じて、カーボンニュートラル社会の実現を目指していく。

また、電動化技術を用いた基本性能の大幅な進化を実現し、未来のモビリティの在り方を変えるエンジニアリングへの挑戦や、ライフスタイルを豊かにするサービスの追求を通じて、レクサスならではの体験の提供を目指す。

8代目となる新型ESは、レクサスの次世代電動車ラインナップの先陣を切るモデルとして全面刷新を遂げた。新型ESは「DISCOVER CONFIDENCE」をテーマに掲げ、歴代ESが継承してきた長距離でも疲れにくい快適性を磨き上げるとともに、より高い次元でドライバーが自信を持って運転できる性能を実現。ゆとりある移動体験によって、乗員全員の心が整う豊かな時間を提供する。また、マルチパスウェイを通じたカーボンニュートラルの実現に向けて、HEVとBEVのパワートレインを提供する。

ボディサイズは全長5140×全幅1920×全高1555（BEVは1560）mmで、ホイールベースは2950mm。従来型と比べて全長で165mm、全幅で55mm、全高で110（BEVは115）mm大きくなり、ホイールベースは80mm長くなった。

レクサスES350h｜Lexus ES350h

デザインはよりエレガントに進化し、クリーンな世界観を表現

レクサスES500e｜Lexus ES500e

デザインでは、次世代BEVのデザインテーマ「Provocative Simplicity（プロヴォカティブ・シンプリシティ）＝挑発的な存在感と研ぎ澄まされたシンプルさ」に着想を得た表現に挑戦し、新型ESからはじまるレクサスの新たなデザインを体現。エレガントなデザインをより深化させながら、クリーンで心地良い独自の世界観を創造した。

新型ESのパッケージングとセダンが最も美しく見えるプロポーションの両立を追求したエクステリアは、心揺さぶるドライビング体験を予感させる流麗なデザインを実現。インテリアでは、物理スイッチを内装に同化させることで、機能性と上質なデザインを両立した世界初（2026年6月現在、レクサス調べ）の「レスポンシブヒドゥンスイッチ」や、6つの世界観の照明で室内をより居心地の良い空間に仕立てる「インテリアイルミパッケージ」、昼は質感豊かなバンブーの表情、夜は面発光技術により柔らかい光が空間に温かみと奥行きを出すオーナメント加飾「バンブーレイヤリング（面発光）」を、レクサスとして初めて採用。広い後席を実現するパッケージを最大限に活かしながら、より心地よく、より上質な室内空間を提供する。

また、新型ESでは標準仕様と“バージョンL”に加え、後席用の装備を充実させた新パッケージ“Rrコンフォートパッケージ”を新たにラインナップ。リクライニング、オットマン、助手席前倒し機能などにより、特別な体験価値を提供する。

さらに、クルマの基本素性と電動化技術を徹底的に鍛え上げることで、ドライバーとクルマが一体となり、いつまでも運転していたいと思える操縦性と、すべての乗員がおのずと笑顔になれる乗り心地と快適性を高い次元で両立することも目指した。その他にも、先進性と利便性を高めた次世代のマルチメディアや、進化したLexus Safety System +などの先進安全技術を積極的に採用している。

レクサスES｜Lexus ES

パワートレインは2.5LハイブリッドとBEVの2機種。2.5Lハイブリッドモデル「ES350h」はシステム総合で182kW（248ps）を発揮し、FF車で7.7秒、AWD車で7.5秒の0-100km/h加速を実現するとともに、FF車で25.4km/L、AWD車で24.8km/LのWLTCモード燃費を実現する。

BEVは前輪駆動モデルの「ES350e」と、2モーターの四輪駆動版「ES500e」を設定。システム最高出力は「ES350e」が165kW（224ps）、「ES500e」が252kW（342ps）を発揮し、0-100km/h加速はそれぞれ8.0秒、5.5秒をマークする。WLTCモードによる一充電航続距離は「ES350e」が670km、「ES500e」が636kmと発表された。

レクサスインターナショナルの千足浩平チーフエンジニアは、新型ESについて、セダンならではの高い剛性や低重心による優れた乗り心地・操縦安定性を活かしながら、新時代にふさわしいモデルへ進化させたと説明。TNGAプラットフォーム（GA-K）の採用によりHEVとBEVの多様な電動車を展開し、最新技術を取り入れた新たなレクサス体験の提供を目指したと語った。

また、開発ではトヨタテクニカルセンター下山（TTC-S）で走行試験と改良を重ね、理論と感性を融合させながら完成度を高めたという。新型ESは次世代レクサスの幕開けを象徴するモデルであり、乗員すべてが豊かな時間を過ごせるクルマを目指したとしている。

レクサス「ES」モデルラインナップ

【2.5Lハイブリッド車】

・ES350h：790万円（FF）／810万円（AWD）

【BEVモデル】

・ES350e：790万円（FWD）

・ES350e“バージョンL”：880万円（FWD）

・ES350e“Rrコンフォートパッケージ”：920万円（FWD）

・ES500e：830万円（AWD）

・ES500e“バージョンL”：920万円（AWD）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

レクサスES350h｜Lexus ES350h

ボディサイズ：全長5140×全幅1920×全高1555mm

ホイールベース：2950mm

最高回転半径：6.0m

乗車定員：5人

車両重量：1830kg（FF）／1890kg（AWD）

総排気量：2487cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：139kW（189ps）/6000rpm

最大トルク：235Nm（24.0kgf-m）/4200-5000rpm

モーター最高出力：119kW（162ps）

モーター最大トルク：272Nm（27.7kgf-m）

AWD用リヤモーター最高出力：41kW（56ps）

AWD用リヤモーター最大トルク：123Nm（12.5kgf-m）

システム最高出力：182kW（248ps）

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：FF／4WD（E-Four）

0-100km/h加速：7.7（FF）／7.5（AWD）秒

WLTCモード燃費：25.4（FF）／24.8（AWD）km/L

レクサスES500e｜Lexus ES500e

ボディサイズ：全長5140×全幅1920×全高1560mm

ホイールベース：2950mm

最高回転半径：6.0m

乗車定員：5人

車両重量：2200kg

モーター最高出力：前167kW（227ps）／後88kW（120ps）

モーター最大トルク：前268Nm（27.3kgf-m）／後169Nm（17.3kgf-m）

システム最高出力：252kW（342ps）

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：5.5秒

WLTCモード一充電航続距離：636km

WLTCモード交流電力量消費率：136Wh/km